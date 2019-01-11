Büyükakın, TÜKSİAD Üyeleri İle Buluştu

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Tüm Kobi Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (TÜKSİAD) ziyaret etti. AK Parti İl Başkan Vekili Mikdat Aydın ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar'ın eşlik ettiği ziyarete Gebzeli işadamları yoğun ilgi gösterdi. Belediye başkanının sadece kente yönelik alt ve üst yapı çalışmaları yapmasının yeterli olmayacağını ifade eden Büyükakın, "Belediye başkanı kentinin ekonomisine liderlik etmelidir. Bu anlamda sizlerin yeni pazarlar geliştirmesi, ihracat yapması konusunda sizlerle birlikte çalışmaya hazırız" şeklinde konuştu.

TEHDİTLER VE FIRSATLAR BİR ARADA

Konuşmasında ekonominin, son teknolojik gelişmelerle farklı bir noktaya doğru ilerlediğini dile getiren Büyükakın, "Teknolojiyi ıskalayanın her şeyi ıskaladığı bir dönemdeyiz. Bilgisayar teknolojileriyle üretim biçimi standart üretimden, esnek üretim modellerine geçmeye başladı. Artık tehditler ve fırsatlar bir arada. Bu süreçte hem şirketler, hem yerel yönetimler hızlı karar alabilmeli. Bunu sağlayabilmek için büyükşehir belediye modeline geçtik. Bu sayede çok güzel işler yapıldı. Devlet olarak ve yerel yönetimler olarak çok ciddi değişiklikler yaptık. Kamu kaynakları rasyonel olarak kullanılmaya başlanınca iyi işler yapıldı" diye konuştu.

EKONOMİYİ İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ

Büyükakın'ın ardından söz alan TÜKSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk, ise iş dünyasının önünü açmak için çaba gösterdiklerini belirterek bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Türk ekonomisi açısından KOBİ'lerin önemine de değinen Aslantürk, "Sayın Cumhurbaşkanımız dik duruşuyla bize önderlik yapıyor. Bize de çok büyük görevler düşüyor. Ülke ekonomisini daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.