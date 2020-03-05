Büyükalan-Dereköy grup yolunda heyelan çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükalan-Dereköy grup yolunda heyelan çalışması - Son Dakika

Büyükalan-Dereköy grup yolunda heyelan çalışması

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan nedeniyle kapanan Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunu açma çalışması başlattı.

Büyükalan-Dereköy grup yolunda heyelan çalışması, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, heyelan nedeniyle kapanan Kumluca ilçesine bağlı Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunu açma çalışması başlattı.


Yoğun yağışlar nedeni ile bozulan yollara müdahale ederek bakım onarım çalışması yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kumluca heyelandan kapanan Büyükalan ve Dereköy mahalleleri grup yolunda çalışma başlattı. Heyelan sonrası yolu kapatan toprak yığını iş makineleri ile temizleniyor. Ekipler yolda kayma olan bölgeleri ise, taş ve kayalarla örerek dolgu çalışması yapıyor. Çalışmalar, trafik güvenliği açısından büyük bir titizlikle yürütülüyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca, Dereköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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