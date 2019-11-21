Son Dakika Haberleri: Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek
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Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek

6 saat önce

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek, System.String[]

GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Yaşar Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede bu sabah solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Büyükanıt'ın cenaze programı belli oldu. Yaşar Büyükanıt için cumartesi günü Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Büyükanıt, askeri törenden sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek


Yaşar Büyükanıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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