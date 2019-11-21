Büyükanıt cumartesi günü toprağa verilecek
6 saat önce
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
Yaşar Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede bu sabah solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Büyükanıt'ın cenaze programı belli oldu. Yaşar Büyükanıt için cumartesi günü Selimiye Camii
'nde öğle vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Büyükanıt, askeri törenden sonra Karacaahmet
Mezarlığı'na defnedilecek
Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe görüşmesinin sırlarını kendisiyle mezara götürdü Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması: Bütçede para var Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti