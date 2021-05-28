Büyükataman: "Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Osmangazi Belediyesi'nin inşaat çalışmalarını sürdürdüğü Osmangazi Meydanı'nın Bursalılara heyecan verdiğini söyledi. Bursa'nın yıllardır ihtiyacı olduğu meydana yakın bir zamanda kavuşacağını belirten Büyükataman, Osmangazi Meydanı'nın şehre büyük değer katacağını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın merkezinde toplam 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2000 araç kapasiteli otoparkı, nikah salonu, millet kıraathanesi, sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve 20 bin kişilik meydanı ile Bursa'nın yeni çekim merkezi oluyor. Bursa'nın yeni merkezindeki inşaat çalışmalarını şehir dinamikleri yakından inceleme fırsatı bulurken, meydanın son ziyaretçisi MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman oldu. Büyükataman'ın yanı sıra MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu'nu meydan ziyareti öncesi makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında kendisine bilgi verdi.

Başkan Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi Meydanı şantiyesini gezen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, proje tamamlandığında Bursa'nın çok önemli bir ihtiyacının giderilmiş olacağını söyledi. Meydan projesinin, Bursa'nın merkezinde çöküntü alanı haline gelmiş bir bölgeyi kentin çekim merkezine dönüştüreceğini ifade eden Büyükataman: "Bursa için çok önemli olan Osmangazi Meydanı gibi bir meydanı kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Projeyi yerinde inceleyip detaylı bilgi alma imkanımız oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar, Bursa'nın önemli problemlerine parmak basan, bu problemlerin üzerine cesaretle, kararlılıkla giden, sorumluluğu üstlendiği günden bu yana fark oluşturan hizmetlere imza atmış bir kardeşimiz. Osmangazi Meydanı da Bursa'ya değer katacak çok önemli bir proje. Bursa'ya böyle büyük bir eser kazandırdığı için kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamı adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyareti için Büyükataman'a teşekkür eden Başkan Mustafa Dündar da, "Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalar, pandemiye rağmen devam ediyor. Tabi bu çalışmalar devam ederken pek çok farklı kesimden ziyaretçilerimiz de oluyor. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekilimiz İsmet Büyükataman'a da, ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerine meydan ve diğer projelerimiz hakkında bilgiler aktardık. Bizler ile ilgili düşüncelerine çok teşekkür ediyorum. Bizler de, inşallah Bursa'mıza yakışan, Bursa'mızın ihtiyaçlarına yönelik daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA