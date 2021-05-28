Üye Girişi
Büyükataman: "Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor" - Son Dakika

Büyükataman: "Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor"

28.05.2021 14:33
Büyükataman:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Osmangazi Belediyesi'nin inşaat çalışmalarını sürdürdüğü Osmangazi Meydanı'nın Bursalılara heyecan verdiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Osmangazi Belediyesi'nin inşaat çalışmalarını sürdürdüğü Osmangazi Meydanı'nın Bursalılara heyecan verdiğini söyledi. Bursa'nın yıllardır ihtiyacı olduğu meydana yakın bir zamanda kavuşacağını belirten Büyükataman, Osmangazi Meydanı'nın şehre büyük değer katacağını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'nın merkezinde toplam 40 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2000 araç kapasiteli otoparkı, nikah salonu, millet kıraathanesi, sosyal ve kültürel etkinlik alanları ve 20 bin kişilik meydanı ile Bursa'nın yeni çekim merkezi oluyor. Bursa'nın yeni merkezindeki inşaat çalışmalarını şehir dinamikleri yakından inceleme fırsatı bulurken, meydanın son ziyaretçisi MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman oldu. Büyükataman'ın yanı sıra MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve MHP Osmangazi İlçe Başkanı Seyfi Seyfioğlu'nu meydan ziyareti öncesi makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında kendisine bilgi verdi.

Başkan Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi Meydanı şantiyesini gezen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, proje tamamlandığında Bursa'nın çok önemli bir ihtiyacının giderilmiş olacağını söyledi. Meydan projesinin, Bursa'nın merkezinde çöküntü alanı haline gelmiş bir bölgeyi kentin çekim merkezine dönüştüreceğini ifade eden Büyükataman: "Bursa için çok önemli olan Osmangazi Meydanı gibi bir meydanı kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Projeyi yerinde inceleyip detaylı bilgi alma imkanımız oldu. Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar, Bursa'nın önemli problemlerine parmak basan, bu problemlerin üzerine cesaretle, kararlılıkla giden, sorumluluğu üstlendiği günden bu yana fark oluşturan hizmetlere imza atmış bir kardeşimiz. Osmangazi Meydanı da Bursa'ya değer katacak çok önemli bir proje. Bursa'ya böyle büyük bir eser kazandırdığı için kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamı adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyareti için Büyükataman'a teşekkür eden Başkan Mustafa Dündar da, "Osmangazi Meydanı'ndaki çalışmalar, pandemiye rağmen devam ediyor. Tabi bu çalışmalar devam ederken pek çok farklı kesimden ziyaretçilerimiz de oluyor. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekilimiz İsmet Büyükataman'a da, ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Kendilerine meydan ve diğer projelerimiz hakkında bilgiler aktardık. Bizler ile ilgili düşüncelerine çok teşekkür ediyorum. Bizler de, inşallah Bursa'mıza yakışan, Bursa'mızın ihtiyaçlarına yönelik daha güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Büyükataman: Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor
Büyükataman: Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor
Büyükataman: Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor
Büyükataman: Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmet Büyükataman, Osmangazi, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükataman: 'Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı

Son Dakika Haberleri
14:34 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor
14:33 Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
14:18 Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı!
14:05 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
Dardanel, Yunanistan'ın önde gelen deniz ürünleri şirketini satın alacak Dardanel, Yunanistan'ın önde gelen deniz ürünleri şirketini satın alacak         
14:35
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti         
14:11
Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı         
14:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor         
13:52
Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek         
13:13
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi         
17:38
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:43:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükataman: "Osmangazi Meydanı Bursalıları heyecanlandırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement