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Büyükaydın: İlkemiz adaletli sistem içerisinde Türk futboluna katkı vermek

52 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'da basın mensupları ile bir araya geldi.

Büyükaydın: İlkemiz adaletli sistem içerisinde Türk futboluna katkı vermek, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'da basın mensupları ile bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ile Mustafa Hacıkerimoğlu, 'Adaletli yönetim' vurgusunda bulundular. Büyükaydın, yaptığı açıklamada, düzgün, adaletli bir sistem içerisinde Türk futboluna katkı vermeyi arzuladıklarını belirterek, "Mustafa beyle biz Trabzon'un evladıyız. Türk futboluyla ilgili görev aldığımız süreç içerisinde düzgün adaletli bir sistem içerisinde ne kadar katkı verebiliyorsak onu vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu görevi layıkıyla yapmak için elimizden geleni yapacağız. İlkemiz ve önceliğimiz düzgün ve adaletli kararlarla beraber bu işlerin takipçisi olmak, futbola katkı sağlamak" dedi.
Mustafa Hacıkerimoğlu ise tarafsız gözle futbolu yönetme niyetinde olduklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'nun açıklamaları
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- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:35 Kaynak: DHA
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