Son Dakika Haberleri: Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan Sürmen'e ziyaret
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Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan Sürmen'e ziyaret

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.

Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan Sürmen'e ziyaret, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürmen, Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'na yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu.
Sürmen, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane ismi ve kaptanı Cemil Usta'nın adının verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, Trabzonspor camiası adına teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:18 Kaynak: AA
Spor
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