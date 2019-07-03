Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'ndan Sürmen'e ziyaret
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen'i ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:18 Kaynak: AA
(TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın
ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor
Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen
'i ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürmen, Büyükaydın ve Hacıkerimoğlu'na yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu.
Sürmen, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane ismi ve kaptanı Cemil Usta'nın adının verilmesinden büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, Trabzonspor camiası adına teşekkür etti.
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