Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular

Z kuşağı haber olmak için olmadık sorular soruyor! Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Keith Willie, büyükbabasının sağken yerini kimseye söylemediği hazineyi bulmak için kolları sıvadı. Kendini 'hazine avcısı' olarak tanımlayan bir kişi tarafından evin döşemeleri altında bulunan 46 bin dolarlık (385 bin TL) nakit para yaklaşık bir saatlik çaba sonunda bulundu.

AİLE ÜYELERİ BULAMAYINCA ONU ARADI

Aile üyeleri bu zamana kadar bakılabilecek her yere baktıklarını ancak söz konusu paraları bulamayınca böyle bir yola başvurduklarını söylediler.

Adı verilmeyen 'avcı' şöyle konuşuyor: ''Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sürekli olarak sahip olduğum bilgilerin ötesine bakıyorum daha küçük detayları düşünüyorum ve bu şekilde bir plan çiziyorum.''

''SAYARKEN YORULDUK"

Ev sahibi, parkelerin altında kutular içinde tomar tomar saklanan dolarların bazılarının 1930'lara dayanan eski tarihli banknotlar olduğunu söyledi. "Hepimiz şoka girdik" diyen ev sahibi, "Bunu biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkçası sayarken, paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi.''

Aile parayla ne yapacağına henüz karar vermiş değil.