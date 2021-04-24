Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular - Son Dakika

Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular

24.04.2021 13:03

ABD'de evini satmaya karar veren bir aile, büyükbabalarının sakladığı binlerce doları bulmak için kolları sıvadı. Kendileri aramalarına rağmen parayı bulamayan aile, "Hazine avcısı" takma adını kullanan bir kişiden yardım aldı. Hazine avcısı, 46 bin doları yani 385 bin TL'yi evin parkelerinin altında buldu. Paraların bulunduğu için sevinçli olan aile üyeleri, "Paraları sayarken yorulduk" dedi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Keith Willie, büyükbabasının sağken yerini kimseye söylemediği hazineyi bulmak için kolları sıvadı. Kendini 'hazine avcısı' olarak tanımlayan bir kişi tarafından evin döşemeleri altında bulunan 46 bin dolarlık (385 bin TL) nakit para yaklaşık bir saatlik çaba sonunda bulundu.

AİLE ÜYELERİ BULAMAYINCA ONU ARADI

Aile üyeleri bu zamana kadar bakılabilecek her yere baktıklarını ancak söz konusu paraları bulamayınca böyle bir yola başvurduklarını söylediler.

Adı verilmeyen 'avcı' şöyle konuşuyor: ''Aile bana birkaç ipucu verdi ancak çoğu işime yaramadı. Sürekli olarak sahip olduğum bilgilerin ötesine bakıyorum daha küçük detayları düşünüyorum ve bu şekilde bir plan çiziyorum.''

''SAYARKEN YORULDUK"

Ev sahibi, parkelerin altında kutular içinde tomar tomar saklanan dolarların bazılarının 1930'lara dayanan eski tarihli banknotlar olduğunu söyledi. "Hepimiz şoka girdik" diyen ev sahibi, "Bunu biliyorduk ama miktarı hiçbir zaman bilmiyorduk. Bir sır gibiydi. Açıkçası sayarken, paraları çıkarırken yorulduk. Evimi satacağım için bu kayıp dolarların nerede olduğunu bilmek önemliydi.''

Aile parayla ne yapacağına henüz karar vermiş değil.

Büyükbabalarının yıllar önce sakladığı para parkelerin altından çıktı! Meğer servetin üstünde yaşıyorlarmış
Büyükbabalarının yıllar önce sakladığı para parkelerin altından çıktı! Meğer servetin üstünde yaşıyorlarmış
Büyükbabalarının yıllar önce sakladığı para parkelerin altından çıktı! Meğer servetin üstünde yaşıyorlarmış
Büyükbabalarının yıllar önce sakladığı para parkelerin altından çıktı! Meğer servetin üstünde yaşıyorlarmış
Büyükbabalarının yıllar önce sakladığı para parkelerin altından çıktı! Meğer servetin üstünde yaşıyorlarmış
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular

ABD, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular - Son Dakika Ekonomi


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