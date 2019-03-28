Büyükbakkalköy'de Bulunan Top Mermisi İncelenmek Üzere Götürüldü

Büyükbakkalköy'de bulunan top mermisi incelenmek üzere götürüldüİSTANBUL - Büyükbakkalköy'de tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler tarafından top mermisi bulundu.

Büyükbakkalköy'de bulunan top mermisi incelenmek üzere götürüldü



İSTANBUL - Büyükbakkalköy'de tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler tarafından top mermisi bulundu. Olay yerindeki incelemelerin ardından top mermisi, incelenmek üzere bomba imha uzman ekiplerince götürüldü.

Büyükbakkalköy'de bir tır garajında su kanalı kazısı yapıldığı esnada işçiler bir top mermisi buldu. İhbar üzerine olay yerinde polis ekipleri ile bomba imha uzman ekipleri sevk edilirken, bulunan top mermisinin çok eski zamanlardan kaldığı iddia edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan bölgede yapılan incelemelerin ardından, top mermisi incelenmek üzere bomba imha uzman ekiplerince götürüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Büyükbakkalköy'de Bulunan Top Mermisi İncelenmek Üzere Götürüldü

Fransız Basınından Mourinho İddiası: Lyon ya da Monaco

Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti

İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi