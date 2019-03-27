Son Dakika Haberleri: Büyükbakkalköy'de Top Mermisi Bulunan Alan Havadan Görüntülendi

Büyükbakkalköy'de Top Mermisi Bulunan Alan Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Büyükbakkalköy'de top mermisi bulunan alan havadan görüntülendiİSTANBUL - Büyükbakkalköy'de bir tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler top mermisi buldu.

Büyükbakkalköy'de top mermisi bulunan alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - Büyükbakkalköy'de bir tır garajında kazı yapıldığı esnada işçiler top mermisi buldu. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler devam ediyor.
İddiaya göre Büyükbakkalköy'de bir tır garajında su kanalı kazısı yapıldığı esnada işçiler bir top mermisi buldu. Top mermisini bulan işçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bulunan top mermisinin çok eski zamanlardan kaldığı iddia edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Top mermisini bulan işçilerden birisi olayla ilgili olarak; "Su kanalı çalışması yaparken top mermisi bulduk. Hemen polise haber verdik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:44 Kaynak: İHA

Polis, İşçi, 3. Sayfa
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