Son Dakika Haberleri: Büyükbaş Hayvan Çalan Zanlı, Lastik Patlayınca Yakalandı

Büyükbaş Hayvan Çalan Zanlı, Lastik Patlayınca Yakalandı

45 dakika önce

Osmaniye'de 6 büyükbaş hayvanı çalan zanlı, lastiği patlayan kamyonetinin kaza yapması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Büyükbaş Hayvan Çalan Zanlı, Lastik Patlayınca Yakalandı, System.String[]
Osmaniye'de 6 büyükbaş hayvanı çalan zanlı, lastiği patlayan kamyonetinin kaza yapması sonucu yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan 50 yaşındaki Mustafa Coşkun, çiftliğindeki 6 büyükbaş hayvanın çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine inceleme yapan ekipler, hayvanların çiftliğin tel örgülerinin kesilerek çalındığını belirledi.

Araştırma sırasında, Bahçe ilçesinde büyükbaş hayvanları taşıyan bir kamyonetin kaza yaptığının anons edilmesi üzerine ekipler bölgeye gitti.

Lastiğinin patlaması nedeniyle başka bir otomobile çarpan kamyonetin kasasında inceleme yapan jandarma, büyükbaş hayvanların Coşkun'a ait olduğunu tespit etti.

Kazadan sonra kaçan kamyonet sürücüsü M.A (35), otoyol gişelerinde yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Mustafa Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalınan hayvanların yaklaşık 4 kilometre yürütülerek araca götürüldüğünü ifade ederek, "Hayvanlar ağır olduğu için büyük ihtimalle kamyonet taşıyamamış ve lastiği patlamıştır. Hayvanlarımız geri geldi mutluyuz. Hayvanlara buradan götürürken eziyet etmişler, yaralamışlar, buna çok üzüldük." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Mustafa Coşkun, Osmaniye, Güncel
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