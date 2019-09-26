Son Dakika Haberleri: Büyükbaş hayvan çalarken suçüstü yakalandı
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Büyükbaş hayvan çalarken suçüstü yakalandı

13 dakika önce

Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir kişi, büyükbaş hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Büyükbaş hayvan çalarken suçüstü yakalandı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir kişi, büyükbaş hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gerit köyünde ikamet eden H.K'nin ağılından büyükbaş hayvanları, panelvan araçla çalmaya çalışan A.T'yi (43) suçüstü yakaladı.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen bir kişinin de yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma, Niksar, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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