Büyükbaş hayvan çalarken suçüstü yakalandı
13 dakika önce
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir kişi, büyükbaş hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Tokat'ın Niksar ilçesindeki bir kişi, büyükbaş hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gerit köyünde ikamet eden H.K'nin ağılından büyükbaş hayvanları, panelvan araçla çalmaya çalışan A.T'yi (43) suçüstü yakaladı.
Olayla ilgisi olduğu belirlenen bir kişinin de yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.
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