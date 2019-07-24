Son Dakika Haberleri: Büyükbaş hayvan hırsızları Van'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Büyükbaş hayvan hırsızları Van'da yakalandı

1 saat önce

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'nde meydana gelen 24 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelileri Van'da yakalandı.

Büyükbaş hayvan hırsızları Van'da yakalandı, System.String[]
Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Tuzluca Mahallesi'nde meydana gelen 24 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının şüphelileri Van'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi'nde meydana gelen 24 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı ve Jandarma sorumluluk bölgesinde son dönemlerde artan büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şahısları yakalayabilmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan istihbari çalışmalarda Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında çalınan hayvanları Van ilinde ikamet eden bir şüphelinin ahırında sakladığı belirlendi.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Van ilinde icra edilen operasyon neticesinde çalınan hayvanları ele geçirerek hayvan sahiplerine teslim etti. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayişin sağlanmasıyla vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. - ERZURUM
Erzurum, Tuzluca, Çat, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceza kesen polise vatandaştan tuhaf tepki: Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz? Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Oğlu nehre atlayan anneden kan donduran sözler: Bugün benim bayramım, öldüyse davul çalacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:52:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükbaş hayvan hırsızları Van'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]