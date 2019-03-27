Son Dakika Haberleri: Büyükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı

Büyükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı

17 dakika önce

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir şahsa ait ahırdan 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Büyükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir şahsa ait ahırdan 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buhara Mahallesinde bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki iş yeri ve MOBESE kameralarından hırsızlık olayına karıştığı belirlenen aracın Afyonkarahisar-Emirdağ karayolu yönüne gittiğini tespit etti. Hırsızlık olayının şüphelileri H.Y., M.A.A. ile T.Y., jandarma ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan çalınan büyükbaş hayvanlar ise jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Sivrihisar, Jandarma, Eskişehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız 16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 17:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükbaş Hayvan Hırsızları Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]