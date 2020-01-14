Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesinde bir kişi Moymul Mahallesi'ndeki mera alanında bulunan büyükbaşların çalındığını ihbar etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, ineklerin çalındığı tespit edildi.


Olayın aydınlatılması amacıyla yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Ö.Ç., E.T., T.D.'nin Y.Ç.'ye ait 16 plakalı kamyonetle yaklaşık 50 bin TL'lik büyükbaş hayvanı Bursa iline götürdükleri tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerden, Ö.Ç., E.T. ve T.D. ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Ceza Kurumu'na gönderildi. Kamyonet sürücüsü Y.Ç. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Asayiş Büro, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu
Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti Ormanda battaniyeye sarılı halde ölü bulunan kadının katili oğlu çıktı Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 17:56:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]