Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına 3 Tutuklama

Mersin ve Adana'da, 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayının faili oldukları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mersin ve Adana'da, 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayının faili oldukları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Polis ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesindeki büyükbaş hayvan hırsızlıklarına yönelik soruşturma başlattı.



Adana'da da aynı yöntemle benzer hırsızlıkların yaşandığını tespit eden ekipler, plakası belirlenen bir aracı takibe aldı.



Operasyonla durdurulan araçta R.K'ye ait 2 büyükbaş hayvan bulundu, şüpheliler M.Ş.Ö, H.Ö. ve B.A. gözaltına alındı.



Tarsus'ta yürütülen çalışmada da şüpheli F.K. yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.Ö, F.K. ve B.A. tutuklandı, H.Ö. serbest bırakıldı.

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