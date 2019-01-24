Son Dakika Haberleri: Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına 3 Tutuklama

Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına 3 Tutuklama

9 dakika önce

Mersin ve Adana'da, 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayının faili oldukları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Büyükbaş Hayvan Hırsızlığına 3 Tutuklama, System.String[]
Mersin ve Adana'da, 7 ayrı hayvan hırsızlığı olayının faili oldukları öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polis ekipleri, Mersin'in Tarsus ilçesindeki büyükbaş hayvan hırsızlıklarına yönelik soruşturma başlattı.

Adana'da da aynı yöntemle benzer hırsızlıkların yaşandığını tespit eden ekipler, plakası belirlenen bir aracı takibe aldı.

Operasyonla durdurulan araçta R.K'ye ait 2 büyükbaş hayvan bulundu, şüpheliler M.Ş.Ö, H.Ö. ve B.A. gözaltına alındı.

Tarsus'ta yürütülen çalışmada da şüpheli F.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.Ö, F.K. ve B.A. tutuklandı, H.Ö. serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:02 Kaynak: AA

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