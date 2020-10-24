Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor - Son Dakika

Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor

24.10.2020 12:28
Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde besiciler et fiyatlarının düşük, yem fiyatlarının eksine yüksek olmasından dolayı büyükbaş hayvan alım satımlarında durgunluk yaşandığını belirttiler.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde besiciler et fiyatlarının düşük, yem fiyatlarının eksine yüksek olmasından dolayı büyükbaş hayvan alım satımlarında durgunluk yaşandığını belirttiler. İlçedeki canlı hayvan pazarında ise yaklaşık 400 kilogramlık bir hayvanın 10 bin TL'den satıldığı öğrenildi.

Şuhut'ta büyükbaş hayvan pazarına sabah erken saatlerde gelen üreticiler pazarın durgun olduğundan dert yakındılar. Besiciler yem fiyatlarının yüksek ve et fiyatlarının düşük olduğunu belirten üreticiler durumu çözüm bulunmasını istedi. Büyükbaş hayvan üreticisi Aytekin Diren, konu ile ilgili açıklamalarında, "Bugün büyükbaş hayvan pazarı durgun. Yem fiyatları yüksek yem 110 lira olmuş. Besici kalmamış et fiyatları düşük 35 liraya hayvan kesiyorlar. Bu millet dana almıyor, kesmiyor ve beslemiyor neden? Çünkü yem 110 lira olmuş. Yem fiyatları yüksek olduğu için beslenmiyor kimse ve almıyor. Et 35 lira adam zarar ediyor. İnekler kesiliyor yerine alınmıyor. Yarın bu sıkıntıyı yaşayacak" dedi.

"Kesimde zarar ediliyor"

Büyükbaş hayvan üreticisi Ramazan Özel, alım satım fiyatları arasında fark olduğunu ve üreticilerin kesime göndermek istedikleri hayvanlardan et fiyatı düşük olduğu için zarar ettiklerini vurguladı. Özel, "Şimdi şöyle bir dengesizlik var 400 kilo canlı hayvan alıyorsun eti 200 kilo 10 bin lira hemen hemen kestirmeye vardığında da 300 kilo et oda 10 bin 500 lira. Bu hayvan 400 kilo canlı hayvan karkas et 300 kiloya ulaşıncaya kadar en az 2 bin lira yiyor. Burada ne oluyor maliyet 12 bin lira oluyor. Sen bunu kestirdin mi 10 bin 500 lira oluyor. Maliyet yüksek dana pahalı, kesim ucuz. Hal böyle olunca sıkıntılı oluyor yani. Pazar da böyle millet eli cebinde geziyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor
Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor
Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor
Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor
Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor
Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor
Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor

Ekonomide Durgunluk, Türk Lirası, Afyon, Şuhut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükbaş hayvan pazarlarında satışlarda durgunluk yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi

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