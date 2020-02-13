Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor - Son Dakika

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan "Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında Kızılcaören Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan "Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında Kızılcaören Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


"Düve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" protokolü kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarının ikincisi Kızılcaören Mahallesi'nde düzenlendi. Toplantıya, Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş, Eskişehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Serhat Aydın, Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Yücel Ekici, Tepebaşı Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü yetkilileri ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.


Toplantıda, Veteriner Hekimler Derneği Eskişehir İl Temsilcisi Ekici tarafından sunum yapıldı. Ekici, sunumunda; süt maliyeti nelerden oluşuyor, rasyon (günlük yem) hazırlarken nelere dikkat edilmeli, düve yetiştiriciliğinde kayıt tutmanın önemi ve işletmeye getirisi, aile tipi işletmenin önemi ve maliyeti artıran faktörler konularında yetiştiricilere bilgi verdi. Daha sonra toplantı, mahalle sakinlerinin merak ettikleri konularda sorularının katılımcılar tarafından cevaplandırılması ve büyükbaş hayvancılığının daha ileri noktalara taşınabilmesi adına fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kızılcaören, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kavgayı ayıran kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı: Babam gibi severdim
Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:54:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükbaş hayvan yetiştiricileri bilgilendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]