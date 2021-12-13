BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, ŞOFÖR YARALANDI - Son Dakika

AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, devrilen büyükbaş hayvan yüklü TIR'ın şoförü Halil Solak (48) yaralandı. TIR'ın dorsesindeki 20 büyükbaş hayvan ise jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Yenipazar'ın kırsal Direcik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yenipazar'dan Bozdoğan yönüne seyir halinde olan Halil Solak'ın kullandığı 09 F 2852 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan TIR, daralan yolda karşıdan gelen 09 AYY 792 TIR'a çarpmamak için ani manevra yapınca kontrolden çıktı. Savrulan TIR, yol kenarına devrildi. TIR şoförü Solak, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma yolu trafiğe kapatırken, TIR'ın dorsesindeki 20 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TIR şoförü Solak, tedaviye alındı. Solak'ın sağlık durumunun iyi olduğu hayat tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.