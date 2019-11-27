Son Dakika Haberleri: Büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar serbest bırakıldı
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Büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar serbest bırakıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da 6 adet büyükbaş hayvanı çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli suçlarını itiraf etmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar serbest bırakıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'da 6 adet büyükbaş hayvanı çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli suçlarını itiraf etmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


Olay Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Bektaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; V.A. isimli şahsa ait 6 adet büyükbaş değişik günlerde çalındı. Hayvanlarının çalındığını tespit eden V.A., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde, H.T., İ.D. ve A.D. isimli şüphelilerin belirtilen tarihlerde bahse konu olan mevkiinde sıklıkla görüldükleri tespit edilerek, şüpheliler göz altına alındı. Şüphelilerden H.T.'nin alınan ifadesinde hayvanları çaldıklarını ve Sandıklı ilçe merkezinde sattıklarını itiraf etmesi üzerine şüpheli H.T., İ.D. ve A.D. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Sandıklı, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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