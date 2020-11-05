Büyükbaş hayvanın teptiği şahıs kurtarılamadı - Son Dakika

Büyükbaş hayvanın teptiği şahıs kurtarılamadı
05.11.2020 14:22
Kastamonu'da ahırda bulunan suluğu tamir etmek isterken büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu başından ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.
Kastamonu'da ahırda bulunan suluğu tamir etmek isterken büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu başından ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde ahırda bulunan suluğu tamir etmeye çalışan Satı Kavak adlı şahıs, suluğu tamir ettiği sırada kafasına büyükbaş hayvan tepti. Başından ağır yaralanan Satı Kavak, olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra yakınları tarafından bulunan Satı Kavak, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İhsangazi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu hayatını kaybeden Satı Kavak'ın, İhsangazi'de Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi. - KASTAMONU
Son Dakika Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'nın dayanıksız olduğunu söyleyen AFAD ekipleri: Beton parçalarını kürekle kırdık Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan İzmir'e bir milyon maske yardımı İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı