Büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan büyükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Veteriner Hekimlerimiz tarafından büyükbaş hayvanlarda aşılama ve küpeleme işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimiz de dahil olarak üzere aralıksız olarak devam ediyor. Üreticilerimizin sorunsuz bir dönem geçirmesi en büyük temennimizdir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA