Büyükbaş hayvanlara otomatik kaşıma fırçası - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde büyükbaş hayvanları taramada kullanılan kemik ve demirden yapılma kaşağıların yerini otomatik kaşıma fırçası aldı.

İlçede süt inekçiliği yapan Halit Fidan, ineklerin bulunduğu açık besi alanında, direğe monte ettiği otomatik kaşıma fırçasını, elektrik motoru ve dokunmatik fotoseli sayesinde hayvanın teması ile çalıştırmaya başladı.Hayvanlar yaklaştığında çalışan kaşıma fırçası, uzaklaştığında ise otomatik olarak duruyor. İneklerin kendilerini rahat hissetmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Fidan, "Otomatik kaşağı hayvan kaşıma fırçası her yöne 10 derecelik açıda otomatik dönüyor. Kullanımı ile inek sağlığı ve süt veriminde artış sağladık" dedi.