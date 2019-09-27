Son Dakika Haberleri: Büyükbaş hayvanlara tırnak ve bakım hizmeti
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Büyükbaş hayvanlara tırnak ve bakım hizmeti

1 saat önce

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada birlik olarak üyelere yeni bir hizmet sunmaya başladıklarını ifade etti.

Büyükbaş hayvanlara tırnak ve bakım hizmeti, System.String[]

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada birlik olarak üyelere yeni bir hizmet sunmaya başladıklarını ifade etti. Durgun, üyelere hayvanlarına konusunda eğitim görmüş bir personel tarafından tırnak kesimi ve bakımı hizmeti verdiklerini ifade etti.


Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun yaptığı açıklamada, "Büyükbaş hayvanlarda tırnak kesimi ve bakımı altı 6 ayda bir periyodik olarak yapılmalıdır" dedi.


Bu hayvanın hem sağlığı hem de verimi için çok önemli diyen Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, "Üyelerimiz bu hizmetten kolayca yararlanabilsinler diye ödeme kolaylığı da sağladık. ATS (Alacak Tahsil Sistemi) sistemine dahil üyelerimiz isterlerse hiç ücret ödemeden hayvanlarına tırnak bakımı ve kesimi yaptırabilir bedeli gelecek devlet desteklemesinden (buzağı desteği yada süt analiz desteği) tahsil edilir. İsterlerse peşin ödeyip peşin ödeme indiriminden de yararlanabilirler. Kar amacı gütmeden sadece hizmet amaçlı düşünce de olduğumuz için piyasa fiyatlarının çok altında bir fiyatla bu hizmeti vermekteyiz. Üyelerimize faydalı ve hayırlı olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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