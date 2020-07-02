Büyükbaş hayvanlarda kenelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Büyükbaş hayvanlarda kenelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ahırlarda büyükbaş hayvanlarda kenelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri ahırlarda büyükbaş hayvanlarda kenelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kenelerden insanlara bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşine karşı devam eden ilaçlama çalışmaları ile hayvanlar üzerinde bulunan kenelerin etkisiz hale getirilerek hastalığı insanlara bulaştırmasının önlenmesi amaçlanıyor.


Sadece hayvan hastalıklarına karşı değil aynı zamanda zoonoz hastalıklara karşı da mücadele ettiklerini söyleyen Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, ekiplerin ilçelerde ve köylerde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. İl Müdürü Şahin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının, keneler tarafından taşınan bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu kaydetti.


Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgi veren İl Müdürü Murat Şahin şunlar söyledi;"İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; en fazla ise 13 gün olabilmektedir.


Hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi seçenekleri oluşturmaktadır. Ülkemizde KKKA bahar aylarında görülmeye başlamakta olup yaklaşık %4-5 fatalite hızıyla seyretmektedir. Yıllar itibariyle vaka görülme durumlarına bakıldığında artış ve azalış eğilimlerinden bahsedilebilmekte olup en yüksek vaka 2009 yılında 1318 vaka olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2017 yılında 343 KKKA vakası tespit edilmiş olsa da hastalık ülkemizde hala önemini korumaktadır. Hastalığa karşı hem Sağlık Bakanlığımız hem de Tarım ve Orman Bakanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir."


Halkı kenelere ve hastalığa karşı dikkatli olmaya çağıran İl Müdürü Murat Şahin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için hastalığa karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı.


Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.


Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır.


Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.


Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.


Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.


Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.


Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır.


Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin halkın refahı ve sağlığının korunması amacıyla zoonoz hastalıklara karşı mücadeleyi titizlikle yürüttüğünü dile getiren İl Müdürü Şahin, ekiplere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Erzincan, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükbaş hayvanlarda kenelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika

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