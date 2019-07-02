Son Dakika Haberleri: Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişi
Son Dakika Güncel Haber

Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişi

1 saat önce

Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvanlarını merada otlatmak isteyen hayvan sahipleri, her gün hayvanları ile birlikte Fırat Nehri'nin serin sularının içerisine girerek karşı yakaya geçiyor.

Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvanlarını merada otlatmak isteyen hayvan sahipleri, her gün hayvanları ile birlikte Fırat Nehri'nin serin sularının içerisine girerek karşı yakaya geçiyor. Hayvanlar dönüşte de aynı yoldan geri dönüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Benek (İnik) kırsal mahallesinde Fırat Muş'un Yeşilce Mahallesinde hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan vatandaşlar, merada hayvanlarını otlatmak için her gün 2 kez Fırat Nehri kullanmak zorunda kalıyor. Yaz ayının gelmesi ve bazı otlaklıkların kuruması nedeniyle yöre insanı hayvanları ile birlikte Fırat nehrinin serin sularından geçerek, diğer yakasındaki bulunan meralara ulaşıyor. Verimli meralarda gün boyu otlayan hayvanlar, dönüşte de aynı yolu kullanarak, ahırlarına dönüyor.
Her gün 2 defa yüzerek türkülere ve filmlere konu olan Fırat nehrini geçen hayvanlar, görüntülere sahne oluyor. Boylarına kadar suda kaybolan hayvanlar herhangi bir zarar görmeden kıyıya ulaşıyor.
Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
Fırat Nehri, Şanlıurfa, Siverek, Fırat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Kahta cinsi üzüm yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]