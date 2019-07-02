Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişi
1 saat önce
Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri'nden tehlikeli geçişiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvanlarını merada otlatmak isteyen hayvan sahipleri, her gün hayvanları ile birlikte Fırat Nehri'nin serin sularının içerisine girerek karşı yakaya geçiyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
Büyükbaş hayvanların Fırat Nehri
'nden tehlikeli geçişi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde hayvanlarını merada otlatmak isteyen hayvan sahipleri, her gün hayvanları ile birlikte Fırat Nehri'nin serin sularının içerisine girerek karşı yakaya geçiyor. Hayvanlar dönüşte de aynı yoldan geri dönüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Benek (İnik) kırsal mahallesinde Fırat Muş
'un Yeşilce
Mahallesinde hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan vatandaşlar, merada hayvanlarını otlatmak için her gün 2 kez Fırat Nehri kullanmak zorunda kalıyor. Yaz ayının gelmesi ve bazı otlaklıkların kuruması nedeniyle yöre insanı hayvanları ile birlikte Fırat nehrinin serin sularından geçerek, diğer yakasındaki bulunan meralara ulaşıyor. Verimli meralarda gün boyu otlayan hayvanlar, dönüşte de aynı yolu kullanarak, ahırlarına dönüyor.
Her gün 2 defa yüzerek türkülere ve filmlere konu olan Fırat nehrini geçen hayvanlar, görüntülere sahne oluyor. Boylarına kadar suda kaybolan hayvanlar herhangi bir zarar görmeden kıyıya ulaşıyor.
Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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