Büyükbaş hayvanların ölümü karşısında mahalleli şaşkın

Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Yerlice Mahallesinde 3-4 gün önce 30 kadar büyükbaş hayvanın telef olması sonucu mahalle karantina altına alınırken, hayvanları telef olan vatandaşlar ise mağdur oldu.



Trabzon'un Düzköy ilçesi Yerlice Mahallesinde geçtiğimiz günlerde bir vatandaşın hayvanında meydana gelen rahatsızlıklar üzerine veterinere baş vurması sonrası yapılan incelemeler neticesinde ortaya çıkan LSD (Çiçek Hastalığı) üzerine mahalle karantina altına alındı. Yapılan incelemeler sonucu insanlara bulaşmayan, ancak hayvanlarda kayıplara neden olan bulaşıcı hastalık meydana geldiği tespit edildi. Yaklaşık 30 kadar büyük baş hayvan telef olurken vatandaşlar ise mağduriyetlerini dile getirdiler.



Muhtar Cevat Karpuz, "20-30 tane büyükbaş hayvanımız telef oldu. Zararımızın devlet tarafından karşılanacağı söyledi. Köy karantinaya alındı. Hayvanlar kontrol altında aşıları yapılmış. Ancak aşılar sonrası iyileşme belirtisi olmayan inekler gömülecek. Hastalığın belirtileri ise ateşle beraber pul pul oluyor. Gözleri akıyor. Sonrasında hayvan telef oluyor" dedi.



Mahalle sakinlerinden Salim Karpuz ise daha önce hiç böyle bir hastalıkla karşılaşmadıklarını belirterek " Böyle bir hastalığa rastlamadık. Yetkililer gelip kontrol etti ve hastalığı olan hayvanların hemen imha edilmesini istediler. Şu ana kadar telef olan hayvan sayımız 30'u geçti. Daha da var gibi. Aşısı yapılıp ne olacağını beklediğimiz hayvan da var. İlçe kaymakamı bize zararlarının karşılanacağını belirtti. Zaten fazla yapacağımız bir şey yok. Zararlarımızın karşılanmasını bekliyoruz"ifadelerini kullandı



Zehra Karpuz ise "Bizim geçim kaynağımız ineklerimiz. Biz onlarla geçiniyoruz. Benim 1 tane telef oldu 2 tane de şüpheli var. Şu ana kadar böyle bir şey yaşamadık. Hayvanlar karantina altında olduğu için otlatmaya çıkartmıyoruz. Zaten ineklerimizi sağmıyoruz, sütünü de almıyoruz" diye konuştu.



Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü resmi sitesinde açıklama yaptı



Öte yandan, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı. "İlimiz Düzköy İlçesi, Yerlice Mahallesinde 28.08.2019 tarihinde bir vatandaşımızın hayvan işletmesinde bir adet büyükbaş hayvanda insanlara bulaşmayan, ancak hayvanlarda kayıplara neden olan bulaşıcı LSD (ÇiçekHastalığı) ihbarı üzerine, Düzköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimlerimizce ilgili vatandaşın işletmesine gidilmiştir. İlgili hayvandan kan ve epitel örnekleri alınarak, Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Gönderilen numuneler 04.09.2019 Tarihinde sonuçlanmış ve LSD Hastalığı olduğu Enstitü Müdürlüğünce teyit edilmiştir. İl ve İlçe Müdürlüğümüzce Düzköy İlçesi Yerlice Mahallesinde gerekli idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Veteriner Hekimlerimizce yapılan muayene işlemleri neticesinde farklı işletmelerde hastalık tespit edilen 21 adet büyükbaş hayvanların imhası yapılmıştır. İmhası yapılan hayvanların bedelleri ilgili mevzuat kapsamında Bakanlığımızca hayvan sahiplerine ödemesi yapılacaktır. Yerlice Mahallesi ve çevresinde aşılama çalışmaları devam etmektedir. İlgili Mahalle ve çevresi hayvan giriş ve çıkışları yönünden karantina altına alınmıştır. Hastalıkla ilgili tüm tedbirler alınmış, konu hassasiyetle takip edilmektedir"denildi. - TRABZON