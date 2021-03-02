Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tüfekle vurarak çaldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanları av tüfeği ile vurup çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide başıboş gezen hayvanların av tüfeğiyle vurulduğunu tespit etti.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, S.A. ve E.K. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait traktörde yapılan aramalarda ise başından vurulmuş ve parçalanmış bir büyükbaş hayvan, ruhsatsız pompalı av tüfeği, fişek, satır, bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.