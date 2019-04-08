Son Dakika Haberleri: Büyükbaş Yüklü Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı (2) - Yeniden

Büyükbaş Yüklü Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı (2) - Yeniden

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM yolunun Körfez gişeleri mevkisinde, büyükbaş yüklü TIR devrildi.

Büyükbaş Yüklü Tır Devrildi, Tem Ulaşıma Kapandı (2) - Yeniden, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde,  TEM yolunun Körfez gişeleri mevkisinde, büyükbaş yüklü TIR devrildi. Kazada sürücü  Fatih Erdoğmuş, yaralanırken, hayvanlar da yola saçıldı. Ulaşıma 2 saat kapanan  İstanbul yönü, aracın kaldırılması ve hayvanların yol kenarına çekilmesi ile yeniden açıldı. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM yolu Körfez gişelerine 3 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul yönüne giden Fatih Erdoğmuş yönetimindeki 44 BL 802 plakalı ve 20 büyükbaş yüklü TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Aracın dorsesi, çekiciden ayrılarak, yola devrildi. Hayvanlar yola saçılırken, yol ulaşıma kapandı. Yardıma koşan çevredekiler, hayvanları yol kenarındaki yeşillik alana aldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, kazada yaralanan sürücü Erdoğmuş'u araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Erdoğmuş, tedaviye alındı.

TEM yolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, bu yönde giden bazı sürücüler, Körfez gişelerinden çıkarak, D-100 yolunu kullandı. Ulaşıma yaklaşık 2 saat kapalı kalan İstanbul yönü, aracın kaldırılması ve hayvanların yol kenarına çekilmesi ile saat 10.00 sıralarında yeniden açıldı. Kazada bazı hayvanların yaralandığı ve iplerle çitlere bağlandığı görüldü. 

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:08 Kaynak: DHA

Körfez, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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