Büyükçekmece 2050 vizyonunu belirliyor - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi, "Gelecek Sizinle Gelecek" sloganıyla şehircilik, teknoloji ve çevre gelişimini göz önünde bulundurarak Büyükçekmece'nin 2050 Vizyonu'nu belirliyor.

Kasım ayında yapılması planlanan "2050 Büyükçekmece Vizyonu" çalıştayında geleceğin Büyükçekmece'si planlanacak. Büyükçekmece Belediyesi, hızlı gelişen şehircilik, teknoloji ve çevresel koşulları göz önünde bulundurarak eğitim, ekonomi, kültür ve sosyal alanları da kapsayacak şekilde 2050'nin Büyükçekmece'si için kapsamlı bir çalışma başlattı. 2050 Büyükçekmece Vizyonu hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye başkan yardımcıları, başkan danışmanları ve daire müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Kasım ayı içinde yapılması planlanan çalıştayın konuları ve katılımcıları belirlendi.

Geleceğin Büyükçekmecesi için fikir ve talepler değerlendirilecek

2 gün sürecek olan "2050 Büyükçekmece Vizyonu" çalıştayına bilim adamları, akademisyenler, üniversite rektörleri, bölge milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, geçmiş dönem belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehir plancıları, mimar ve mühendisler, okul müdürleri, bölgelerin kanaat önderleri davet edilecek. Çalıştay öncesinde belediyenin sosyal medya hesapları ve farklı mecralar üzerinden duyurulacak iletişim kanalları üzerinden "Geleceğin Büyükçekmece'sine" yönelik fikir ve talepleri olanları görüşleri alınacak. - İSTANBUL