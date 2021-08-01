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Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda - Son Dakika

Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda

01.08.2021 02:32

Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda Büyükçekmece'de geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen "İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde" kültür ve sanatta yılın sanatçısı ödüllerinin sahibi halkın oyları ile usta sanatçılar Binnur Kaya ve...

Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda

İSTANBUL - Büyükçekmece'de geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen "İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde" kültür ve sanatta yılın sanatçısı ödüllerinin sahibi halkın oyları ile usta sanatçılar Binnur Kaya ve Erdal Özyağcılar oldu.

Aldığı ödül için teşekkür eden Erdal Özyağcılar,

"22'ncisi düzenlenen Büyükçekmece Sanat ve Kültür Festivali'nde bir ödül aldım. ve bu halk oylaması ile yapılan bir ödül, çok memnun oldum. Bu festival 22 yıldır yapılıyor ve Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez "Dünyanın En İyi Festivali " seçilmiş. Bu güzel yerde, bu güzel organizasyonda bende varım, ben çok mutluyum. Beni evimden aldılar, çok efendi bir hanımefendi bana eşlik etti. Sohbet ederek geldik buraya. Bu arada tabi ki en iyi kadın oyuncu ödülünün de Binnur Kaya'ya verilmesi beni çok mutlu etti. Çünkü o benim çok sevdiğim sanatçı arkadaşım. Türkiye'nin yetiştirdiği nadir kadın sanatçılardan biridir. İnşallah seneye pandemisiz, yangınsız bir şekilde devam ederiz" diye konuştu.

Ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Binnur Kaya,

" Büyükçekmece Uluslar Arası Kültür ve Sanat Festivali için buradayım. Çok değerli bir ödülü layık görmüşler. 7 kez dünyanın en iyi festivali seçildi, o kadar değerli bir festival ki Büyükçekmece Belediyesi'nin ok büyük emekleri var. Çok şey söylemek istiyorum bu festivalle ilgili ama çokta iyi hissetmediğimiz zamanlar, memleketimiz yanıyor ve biz sadece uzaktan destek verebiliyoruz. Yangın olan her yere bol yağmur diliyorum" dedi.

Festivalin çok güzel gittiği sırada ülkenin ciğerlerinin yandığını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün," 22 yıllık festival tarihimizde ki en zor festivali yaptık. Hem sanal hem de fiziki ortamda. Festivalimize halk yoğun talep gösterirken, festivali gören herkes pandemi döneminde böyle etkinliklerin yokluğunu çektiği için sokaklara döküldü. Ama festival çok güzel giderken, ülkemizin ciğerleri yanmaya başladı. Festivalin eğlendiren-coşkulandıran bölümlerini iptal etmek zorunda kaldık. İptal etmek zorundaydık çünkü hepimizin morali bozuldu" diyerek konuştu.

Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda
Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda
Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda
Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda

Büyükçekmece, Binnur Kaya, Festival, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Büyükçekmece 22'nci Kültür Festivali'ne buruk veda - Son Dakika


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