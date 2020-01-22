Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle... - Son Dakika

Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle...

7 saat önce

Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle..., System.String[]

Büyükçekmece 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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