Büyükçekmece açıklarında can pazarı - Son Dakika
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Büyükçekmece açıklarında can pazarı

16.07.2023 13:49

Büyükçekmece açıklarında bir tekne dalgaların etkisiyle batmaya başladı. Teknede bulunan 5 kişi büyük panik yaşadı. Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları kurtardı ve tekneyi emniyet altına aldı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece açıklarında can pazarı

İSTANBUL - Büyükçekmece açıklarında tekne bir anda batmaya başladı. Teknede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükçekmece açıklarında bir tekne dalgaların etkisiyle bir anda batmaya başladı. Teknede bulunan 5 kişi büyük panik yaşadı. Tekneyi gören vatandaşlar yardıma koşarak durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelen ekipler teknede bulunan vatandaşları kurtardı. Tekne ise emniyet altına alındı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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