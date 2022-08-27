Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gürpınar Balıkçı Barınağı ile Büyükçekmece mevkisi arasında makine arızası yapan ve içinde 2'si çocuk 4 kişi bulunan 4 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Gürpınar Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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