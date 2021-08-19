Büyükçekmece açıklarında su alan tekne kurtarıldı - Son Dakika

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe açıklarında su alan, içinde 4 kişi bulunan 12 metrelik teknenin suyunun KEGM-6 botu tarafından boşaltıldığı belirtildi.

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