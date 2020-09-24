Büyükçekmece açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen teknenin marinaya çekildiğini duyurdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, yedeklenerek West Marina'ya çekildi." ifadeleri kullanıldı.
KEGM çalışanlarının tekneyi marinaya çektikleri fotoğraflar da Twitter'da paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:59 - Kaynak: AA
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