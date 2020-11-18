"Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket" uygulamasına Altın Karınca ödülü - Son Dakika

"Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket" uygulamasına Altın Karınca ödülü

18.11.2020 14:13

Büyükçekmece Belediyesi'nin, "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" ödüllü projesini kazanan "Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket" mobil uygulaması bu kez de "Altın Karınca" ile ödüllendirildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin, "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Yarışması" ödüllü projesini kazanan "Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket" mobil uygulaması bu kez de "Altın Karınca" ile ödüllendirildi.

2020 Altın Karınca Ödülü'ne layık görülen "Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket" mobil uygulaması akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Törende Büyükçekmece Belediyesi'nin ödülünü alan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket" projemiz, şehrimizin; yerel, bölgesel veya küresel ölçekte yaşanan gelişmelere ve bilişim çağına uyum sağlaması ayrıca Büyükçekmece ailemizin yaşam kalitesini artırmak adına teknoloji ve bilginin daha verimli kullanılabilmesi adına çok önemlidir" ifadesini kullandı. Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturma çabalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülü'ne layık görülen "Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket" mobil uygulama projesi Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

7'den 70'e herkes kolaylıkla kullanabilir

"Akıllı Şehir Uygulamaları" kapsamında ödül alan proje, belediye hizmetlerinin kolay erişilebilir hale getirilmesine imkan sağlarken, uygulama ile üretilmiş olan iş yerlerine özel "AKILLI ETİKET" üzerinde bulunan karekod ile eş zamanlı olarak birçok hizmete erişilebiliyor. Mobil uygulamayı kullanan vatandaşlar ilçedeki iş yerlerine; restoran ise yemek, liste ve fiyat bilgisine ulaşabiliyor. Çek İlet özelliği ile de görülen sorunların belediye kolayca iletilmesi sağlanmaktadır. E-Belediyecilik işlemlerini (Beyan, Vergi Borcu, Belge Doğrulama ve Rayiç değerler vb.) bilgileri takip edebilecektir.

Ayrıca proje; belediye sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 20 bin iş yerinin, güncel verilerini tutarak gelir artırımının sağlanması. Vatandaşa da güncel, doğru ve hızlı bilgi gösterilmesi ile bölgeye, şehre ve belediyeciliğe katkı sağlamakta. Aynı zamanda iş yeri sahibi aynı etiketi okuttuğunda işyerine ait beyan, tahakkuk ve tahsilat bilgileri takip edebilecek. - İSTANBUL

Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket uygulamasına Altın Karınca ödülü
Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket uygulamasına Altın Karınca ödülü
Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket uygulamasına Altın Karınca ödülü
Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket uygulamasına Altın Karınca ödülü
Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket uygulamasına Altın Karınca ödülü

Akıllı Şehir, Büyükçekmece, Hasan Akgün, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Büyükçekmece Ailem & Akıllı Etiket' uygulamasına Altın Karınca ödülü - Son Dakika


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