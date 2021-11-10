Büyükçekmece Ata'sı için tek yürek oldu - Son Dakika

Büyükçekmece Ata'sı için tek yürek oldu

Büyükçekmece Ata'sı için tek yürek oldu Türk milletinin büyük kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde, Büyükçekmece'de saygı, sevgi ve minnetle anıldı.

Büyükçekmece Ata'sı için tek yürek oldu İSTANBUL - Türk milletinin büyük kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde, Büyükçekmece'de saygı, sevgi ve minnetle anıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında Büyükçekmece'de düzenlenen törende saygı, sevgi ve minnetle anıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ilk törende Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi yapıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol'un katılımıyla gerçekleştirilen törene ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. 7'den 70'e her yaştan Büyükçekmecelinin katıldığı anma programında, ilçe protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

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