Büyükçekmece Atatürk Evi ve Müzesi'nin temeli atılıyor - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında Selanik'te doğduğu ev birebir ölçülerinde Büyükçekmece'de yapılıyor.

28 Ekim Çarşamba günü Büyükçekmece Kordonboyu'nda temel atma töreni gerçekleştirilecek olan Atatürk Evi ve Müzesi, Büyükçekmece halkının "Büyük İmecesi" ile inşa edilecek. "Büyük İmece" sloganıyla başlatılan Atatürk Evi ve Müzesi kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı arkasında Çarşamba günü düzenlenecek olan temel atma törenine ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Atatürk Evi'nin Büyükçekmece halkının Ata'sına olan sevgisinin ve vefasının bir göstergesi olacağını belirterek şunları söyledi: "Yok olmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan, yeni modern ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu o mütevazi ev bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılmasını sağlamıştır. Büyükçekmece Atatürk Evi ve Müzesi'ni Büyük Büyükçekmece Ailesi'nin katkılarıyla yapılıyor. Büyükçekmece Belediyesi'nin kasasından bir kuruş para çıkmadan "Büyük İmece" ile yapılıyor. Bu Atamıza olan sevginin çok önemli bir göstergesi ve sevginin abidesidir. Büyükçekmece ailemiz, 1937'nin Eylül ayında o günkü balıkçı kasabası olan Büyükçekmece'ye gelip kahvesini içen Ata'sının doğduğu evi yaparak bir anlamda da onun aziz hatırasını Büyükçekmece'de yaşatıyor" - İSTANBUL