Büyükçekmece Basketbol: 94-85 - Son Dakika

Büyükçekmece Basketbol: 94-85

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 94-85 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Büyükçekmece Basketbol: 94-85, System.String[]

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2'nci haftasında sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 94-85 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2'nci hafta mücadelesinde sahasında Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda pandemi önlemleri gereğince seyircisiz oynanan maça Berk Uğurlu, Sean Kilpatrick, Akoon-Purcell, DJ White, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketini Simmons ile buldu. Rakibin sayılarına DJ White, Akoon-Purcell ve Semaj Christon ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 5. dakikayı 8-11 geride geçerken, Sean Kilpatrick'in üçlüğüyle 12-11 üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım Jeremy Simmons ile pota altından üst üste skor üreterek 7. dakikada durumu 16-13 yaptı. Çeyreğin sonunda da DJ White, Semaj Christon ve Muhsin Yaşar'ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 25-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Büyükçekmece'nin bu serisine Akoon-Purcell ile son veren TOFAŞ, Berkan Durmaz'ın üçlüğü sonrası Muhsin Yaşar'ın alley-oop smacıyla 13'üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Berkan Durmaz'ın üçlükleri sonrası Berk Uğurlu ve Sean Kilpatrcik'in kaydettiği 3 sayılık basketlerle 17.40'ta 46-40 üstünlüğünü koruyan mavi-yeşilli ekip, Kilpatrick ile skor üretmeye devam etti ve soyunma odasına 50-44 önde girdi.Üçüncü periyoda Jeremy Simmons, Berkan Durmaz, Akoon-Purcell ve Semaj Christon'ın basketleriyle 8-0'lık seri bularak başlayan TOFAŞ, 22'nci dakikada farkı 14'e (58-44) çıkardı. Semaj Christon'ın penetreleriyle üst üste sayılar bulmaya devam eden Bursa ekibi, Sean Kilpatrick'in üçlüğüyle 25'inci dakikada durumu 67-52'ye getirdi. Semaj Christon-Sean Kilpatrick ikilisinin sayılarının yanında Berk Uğurlu ve DJ White da skora katkı verdi son periyoda 77-62 TOFAŞ üstünlüğüyle geçildi.Dördüncü çeyreğin başında DJ White'ın üçlüğü farkı 17'ye (80-63) çıkarırken; Akoon-Purcell ve Jeremy Simmons'un basketleri bitime 4.19 kala skoru 86-69 yaptı. Kalan sürede arayı kapatmaya çalışan Büyükçekmece'ye Semaj Christon'ın serbest atışlarının yanı sıra Sean Kilpatrick ve Berkan Durmaz'ın üçlükleriyle karşılık veren TOFAŞ, parkeden 94-85 galip ayrıldı.

Büyükçekmece karşısında TOFAŞ'ta ABD'li oyunculardan Sean Kilpatrick 23 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile maçın en skorer ismi olurken; Semaj Christon 17 sayı, 5 asist; Berkan Durmaz 4'te 4 üçlük isabetiyle 14 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Jeremy Simmons da 12 sayısının yanında 8 ribaund, 6 asist ile katkı verdi. TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 3'üncü haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile kozlarını paylaşacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki maç saat 15.15'te başlayacak.


Büyükçekmece Basketbol: 94-85
Büyükçekmece Basketbol: 94-85
Büyükçekmece Basketbol: 94-85
Büyükçekmece Basketbol: 94-85
Büyükçekmece Basketbol: 94-85

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Berkan Durmaz, Büyükçekmece, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 22:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükçekmece Basketbol: 94-85 - Son Dakika Spor

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