Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı transfer etti

Büyükçekmece Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordon Crawford'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa ekibi Elan Chalon'da forma giyen 31 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Crawford, 2019-2020 sezonunda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da forma giymişti. ABD'li basketbolcu, söz konusu sezonda Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 23 maçta 15,9 sayı, 5,6 asist ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.