Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu koronavirüse yakalandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın rutin taramaları dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncumuza yapılan Kovid-19 PCR testi sonucunda pozitif sonuca rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Oyuncuda klinik şikayet gözlemlenmediği ve izolasyona alındığı belirtildi.
- Kaynak: AA
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