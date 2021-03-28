Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 13, Anderson 33, Farrell 24, Enes Berkay Taşkıran 9, Oliver 13, Ömer Utku Al 3, Eldridge 5, Mert Celep 5, Mehmet Fırat Alemdaroğlu
Galatasaray: Motum 19, Crawford 17, Marei 12, Jackson 29, Hüseyin Göksenin Köksal 4, Barış Ermiş, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan, Jefferson 18, Ayberk Olmaz 2
1. Periyot: 33-27
Devre: 55-48
3. Periyot: 80-73
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı 105-101 mağlup etti.
Kaynak: AA
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