Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit ile Devam Kararı Aldı

Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit ile Devam Kararı Aldı

10 dakika önce

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 2018-2019 sezonunda takımın başına getirdiği Serhat Şehit ile 2019-2020 sezonunda da yola devam etme kararı aldı.

Büyükçekmece Basketbol Serhat Şehit ile Devam Kararı Aldı, System.String[]
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 2018-2019 sezonunda takımın başına getirdiği Serhat Şehit ile 2019-2020 sezonunda da yola devam etme kararı aldı.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Başantrenör Serhat Şehit ile yola devam etme kararı aldı. Büyükçekmece, 2018-2019 sezonunda başantrenörlük için anlaştığı Serhat Şehit ile 2019-2020 sezonu için de sözleşme imzaladı. Sözleşmesi bir sezon daha uzatılan Başantrenör Serhat Şehit, yaptığı açıklamada "Bana inanan ve güvenen başta başkan ve yöneticilerime teşekkür ediyorum her geçen gün yeni yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Avrupa'nın en zorlu Liginde önümüzdeki haftalarda bizleri yine zorlu mücadeleler bekliyor amacımız bu yıl ligde tutunup önümüzdeki yıla daha farklı bir Büyükçekmece'yi sporseverlere izlettirmek. TÜBAD ve federasyon ortak kararı olan yabancı antrenör kriterleri de önümüzü açan bizlere kendimizi gösterme şansı veren önemli etken oldu başta kulübüme, federasyon ve TÜBAD'a ayrıca bir kez daha teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Arel Üniversitesi, basketbol, Büyükçekmece, Spor
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