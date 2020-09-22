Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den televizyon kulesi açıklaması - Son Dakika

Büyükçekmece'de atıl durumda bulunan televizyon kulesinin durumuyla ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece çevresinde bir TV kulesine daha ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu kulenin de milli görevini yapmaya başlaması lazım" dedi.

Büyükçekmece'de bulunan ve atıl şekilde duran ve yapıldığı dönemde 55 milyon Dolar'dan fazla paraya mal olan Endem TV kulesinin durumuyla ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından açıklama yapıldı.

Başkan Akgün, kulenin TÜYAP Fuar Merkezi'nin yapımından hemen sonra planlandığını belirterek, "Yabancılar geldiği zaman buradan bütün İstanbul'u, Büyükçekmece'yi, Marmara'yı izleyerek yemeklerini yesinler sonra stantlarına dönsünler amacı vardı. Büyükçekmece, Beylikdüzü sırtlarında demir ağlardan vericilerin kurulmasını engellemek için biz bu kuleyi buraya Türkiye'nin ilk kulesi olarak yaptık. Başlama tarihi 1997 bitiş tarihi 2003'tür. İçeride 25 kişilik iki tane hızlı asansör vardır. O zaman ki tespitle Türkiye'nin ilk televizyon kulesi, Avrupa'nın ise yükseklik bakımından en büyük 4'üncü dünyanın ise 17'nci kulesiydi" dedi.

"MİLLİ BİR SERVETTİR"

Kulenin dünya standartları ile yapıldığını zeminin ise sağlam bir şekilde oluşturulduğunu kaydeden Akgün, "Yurt dışından gelen çelikler ile çok büyük demir ve çok özel beton ile non-stop şekilde inşaat durmadan yapılmış bir yerdir. Bu kulenin gündeme gelmesinin sebebi Çamlıca Kulesi'nden denemelerin başlamasıdır. Ancak Büyükçekmece çevresinde bir kuleye daha ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu kulenin de milli görevini yapmaya başlaması lazım. Bu nedenle Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız ile bu konuyla ilgili görüşmek için randevu talebinde bulundum. En kısa zamanda sayın bakanımızın vereceği randevuya göre görüşerek devletimizin tüm unsurları bu kuleyi devreye sokmak için hazır olduğumuzu söyleyeceğiz. Çünkü milli bir servet o günkü para ile 55 milyon dolardan fazla para harcanmıştır. Alt kısmında otel alanı da mevcuttur. İçerisinde yeme içme yerleri var ama aynı zamanda turizme hizmet etmesi bakımından içerisinde otel de var. Bu kompleks şeklinde bu tesisi işletmek hem İstanbul'a büyük bir katkı sağlayacaktır. İletişimimizin radyo televizyon yayınlarının buradan yapılarak İstanbul'un batısındaki bu eksikliği gidermek bakımından görev üstlenilecektir. Ayrıca Türkiye'nin en büyük fuar merkezine gelen dünya insanlarının burada konaklayıp yiyip içmesi için yer olacaktır. Bunu hem Türk turizmine hem Türk yayın sistemine sokmak hepimizin görevidir. Bu nedenle ilgililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Murat Delice/ (İHA)