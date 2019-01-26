Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Patlama İçki İmalathanesinde Kullanılan Alkolün Sıkışması...
22 dakika önce
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi"İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sabah saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün
: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi"
İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün
, sabah saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:43 Kaynak: İHA
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