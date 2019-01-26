Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Patlama İçki İmalathanesinde Kullanılan Alkolün Sıkışması...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Patlama İçki İmalathanesinde Kullanılan Alkolün Sıkışması...

22 dakika önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi"İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sabah saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi"

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sabah saatlerinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:43 Kaynak: İHA

Sabah, Hasan Akgün, 3. Sayfa
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