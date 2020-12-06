Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Akgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Büyükçekmece ailem, son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, kontrol amaçlı hastanedeyim. Geçmiş olsun dilekleriniz için minnettarım. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.