Büyükçekmece'de izinsiz havai fişek atanlara 65 bin lira ceza uygulanacak - Son Dakika
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Büyükçekmece'de izinsiz havai fişek atanlara 65 bin lira ceza uygulanacak

04.10.2022 14:17
Büyükçekmece'de izinsiz havai fişek atanlara 65 bin lira ceza uygulanacak

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kaymakamlıktan izin almadan havai fişek atan kişi ve işletmelere 65 bin lira para cezası uygulanacağını bildirdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kaymakamlıktan izin almadan havai fişek atan kişi ve işletmelere 65 bin lira para cezası uygulanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin sahillerinde ve bazı bölgelerinde gece saatlerinde atılan havai fişeklere tepki gösterenlerin şikayetleri dikkate alınarak, gelişi güzel atılan havai fişeklere karşı yaptırımlar uygulanacak.

Belediye Başkanı Hasan Akgün, özellikle Kordonboyu'nda saat 22.00'den sonra çok sayıda havai fişek atıldığını belirterek, "Havai fişek atan ister oradaki lokantalar olsun ister bir vatandaş olsun cezamız 65 bin lira. Çevre Koruma Kanunu'na göre bu cezayı verebiliyoruz, bu yetkimiz var. Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kaymakamlıktan havai fişek atma izni olmadan havai fişek atanlara bu para cezası uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Havai fişek atımının tekrarında cezalar katlanacak

Cezayı uygulamada tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Akgün, havai fişek atanın lokanta ve otel gibi bir kuruluş olması durumunda para cezasının yanı sıra ilk atışta iş yerinin 7 gün kapatılabileceğini kaydetti.

Tekrarı halinde para cezasının katlanacağını, iş yerinin kapatma cezasının 15 güne çıkacağını dile getiren Akgün, havai fişek atmak isteyenlerin önce kaymakamlığa, ardından emniyete gidip izin alması gerektiğini belirtti.

Akgün, bu kapsamda zabıta ve polis ekiplerine araç tahsis edeceklerini, kaymakamlığın da zabıtaya ve polise gereken desteği verdiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de izinsiz havai fişek atanlara 65 bin lira ceza uygulanacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de izinsiz havai fişek atanlara 65 bin lira ceza uygulanacak - Son Dakika
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