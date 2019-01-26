Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Patlama İçki İmalathanesinde Kullanılan Alkolün...

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Patlama İçki İmalathanesinde Kullanılan Alkolün...

37 dakika önce

IHAAW132522-ASA/26-01-2019- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi" 26.01.2019 13: 25: 22 TSI NNNN.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün:
IHAAW132522-ASA/26-01-2019

- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi" 26.01.2019 13: 25: 22 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Hasan Akgün, 3. Sayfa
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