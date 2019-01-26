Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Patlama İçki İmalathanesinde Kullanılan Alkolün...
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IHAAW132522-ASA/26-01-2019- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi" 26.01.2019 13: 25: 22 TSI NNNN.
IHAAW132522-ASA/26-01-2019
- Büyükçekmece
Belediye Başkanı Hasan Akgün
: "Patlama içki imalathanesinde kullanılan alkolün sıkışması nedeniyle meydana geldi" 26.01.2019 13: 25: 22 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
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