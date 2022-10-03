Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Şehit Yusuf Ataş'ın Vasiyetini Belediye Meclisi Olarak Üzerimize Görev Alıyoruz" - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: "Şehit Yusuf Ataş'ın Vasiyetini Belediye Meclisi Olarak Üzerimize Görev Alıyoruz"

03.10.2022 15:33

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın vasiyetiyle ilgili “Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak üzerimize görev olarak alıyoruz. Lösemi Vakfı bu çocuğu belirleyecek, duyuracak. Ondan sonra da onun hayatı boyunca her türlü masrafında her bir vatandaşın birer kuruşumuzun olması çok önemli” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyetiyle ilgili "Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak üzerimize görev olarak alıyoruz. Lösemi Vakfı bu çocuğu belirleyecek, duyuracak. Ondan sonra da onun hayatı boyunca her türlü masrafında her bir vatandaşın birer kuruşumuzun olması çok önemli" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti  sosyal medyada gündem olmuştu. Şehit Yusuf Ataş, arkadaşları ile çektiği videoda "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" demişti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci oturumunda yaptığı konuşmada; Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın sosyal medyada yayınlanan görüntülerinin tüm Türkiye'yi duygulandırdığını belirterek şunları ifade etti:

"GEREKENİ FAZLASIYLA YAPACAĞIZ"

"Hepimizi gönülden vuran, gönlümüzü hassaslaştıran Pençe-kilit operasyonunda piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın basına düşen, sosyal medyaya düşen sözleri çok hassasiyet arz eden, çok hassas sözlerdir. 'Bekarım, bir kız çocuğumun olmasını isterim' dedikten sonra bu kardeşimiz 1 veya 2 gün sonra şehit oluyor. Vasiyetinde ne yazıyor? Eğer ben ölürsem ki şehit oluyor. Bir lösemili çocuğun hayatının sonuna kadar bulunmasını ve onun bakılmasını vasiyet ediyor. Kime 85 milyona. Biz varız. Lösemi Vakfı bu çocuğu belirleyecek, duyuracak. Ondan sonra da onun hayatı boyunca her türlü masrafında her bir vatandaşın birer kuruşumuz olması çok önemli.

"ÜZERİMİZE GÖREV OLARAK ALIYORUZ"

Biz de Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Belediye Meclisi olarak karınca kararınca çok bir şeye gerek yok ama biz de varız demek çok önemli. Biz de maddi yardımımızı bugünden itibaren üzerimize görev olarak alıyoruz. Gerekeni fazlasıyla yapacağız. Allah Yusuf komutanın ve diğer şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ailelerinin başı sağ olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, milletinin başı sağ olsun."

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Kaynak: ANKA

Büyükçekmece, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: 'Şehit Yusuf Ataş'ın Vasiyetini Belediye Meclisi Olarak Üzerimize Görev Alıyoruz' - Son Dakika

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