Büyükçekmece Belediye Başkanı Seçilen Hasan Akgün Mazbatasını Aldı
45 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Büyükçekmece
Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün
düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
5 dönemdir Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapan Hasan Akgün 31 Mart Yerel Seçimlerinde 6'ıncı kez başkan seçildi. Akgün bugün Büyükçekmece'de düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Törene katılan çok sayıda Büyükçekmecelinin Hasan Akgün'e alkışlarla destek verdiği görüldü.
Törende konuşan Akgün, "Omuzlarımdaki yükün vermiş olduğu sorumluluk duygusu beni hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Cumhurbaşkanımız hep ifade ettiği gibi yatay yapılaşmadan asla taviz vermedik. Kaçak inşaat gecekondu denilen olgu Büyükçekmece'ye asla uğramadı. dolayısıyla da Büyükçekmece halkı bizi bıkmadan usanmadan 6 kez üst üste seçti" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:25 Kaynak: İHA
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